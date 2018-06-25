الكويت: نستنكر ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مساس للعلاقات مع السعودية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:03 25/06/2018 حدث بتاريخ: 14:04 25/06/2018

جددت دولة الكويت التأكيد على بالغ اعتزازها وتمسكها المطلق بالعلاقات التاريخية والأخوية المتينة والوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتطلع المشترك لتوثيقها في مختلف المجالات والصعد مشددة على رفضها واستنكارها لأي مساس وإساءة لهذه العلاقات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على رفض واستنكار دولة الكويت لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مساس وإساءة للعلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية.

وشدد الوزير الصالح على أن العلاقات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أقوى من أن تنال منها هذه الإساءات المرفوضة لافتا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والإيمان المطلق بوحدة مصيرهما المشترك وحرصهما الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بوحي وتوجيه من قيادتيهما الحكيمتين.

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين في هذا الإطار يؤكدان احترامهما لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بينهما.