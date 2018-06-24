الجهاز المركزي: ندب موظفين في جامعة الكويت لتسهيل تسجيل الطلبة "البدون" وتوفير البيانات اللازمة

الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:34 24/06/2018 حدث بتاريخ: 16:39 24/06/2018

اعلن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الكويتي انتداب اثنين من موظفيه للتنسيق مع جامعة الكويت في عملية قبول الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية للعام الدراسي المقبل (2018-2019).

وقال مدير ادارة المعلومات بالجهاز عبدالله الفرحان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجهاز وجه كتابا الى امين عام جامعة الكويت بشأن تسمية اثنين من العاملين لديه للتواجد في الجامعة أثناء فترة التسجيل الالكتروني للمتقدمين اعتبارا من 24 يونيو الحالي حتي الخامس من يوليو المقبل وكذلك في فترة اعتماد طلبات القبول في الفترة من 17 الى 26 يوليو المقبل.

وأوضح الفرحان ان هذا الكتاب يأتي بناء على اتفاق سابق بين الجهاز والجامعة لتسهيل عملية تسجيل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ولكون عملية التسجيل محكومة بإطار زمني محدد.

وأشار إلى ان موظفي الجهاز المعتمدين لدى الجامعة سيوفران كافة البيانات والمعلومات التي تحتاجها (عمادة القبول والتسجيل) في هذه الفترة وذلك لتجاوز اي عوائق تعترض عملية التسجيل.

وذكر ان الية القبول التي اعتمدها الجهاز بالتعاون مع الجامعة تشمل حملة احصاء 65 مع استثناء شرائح ابناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين بالحروب وأبناء الاسرى والشهداء من شرط الاحصاء مبينا ان الحاصلين على نسب عالية ومتميزة من الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط سيتم التنسيق مع الجامعة للنظر في إمكانية قبولهم.