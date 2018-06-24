أمير البلاد للنواب: بذل الجهود لدعم العمل البرلماني المشترك وتعزيز مسيرة التنمية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:33 24/06/2018 حدث بتاريخ: 14:33 24/06/2018

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور خليل عبدالله علي ومقرر اللجنة النائب أسامة عيسى الشاهين حيث رفعوا إلى سموه رعاه الله تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر.

هذا وقد زودهم سموه رعاه الله بتوجيهاته السامية لبذل كافة الجهود التي تساهم في دعم العمل البرلماني المشترك وتعزيز مسيرة التنمية تحقيقا لكافة الامال والأهداف المرجوة في شتى الأصعدة بالبلاد وتجسيد التعاون المأمول والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسعي للحفاظ على ثوابت ومكتسبات المجتمع لما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز.

وأكد معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم بأنهم وبعون من الله تعالى سيكونون عند حسن ظن سموه حفظه الله لتحقيق التوجيهات السامية لما يعود بالخير على مصلحة الوطن والمواطن.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.