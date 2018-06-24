الوزير الخرافي: مجلس الأمة نسق مع الحكومة لعقد جلسة خاصة غدا وحريصون على التعاون

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل الجارالله

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:26 24/06/2018 حدث بتاريخ: 14:26 24/06/2018

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل الجارالله حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية بكل السبل الممكنة لافتا الى ان الحكومة ابلغت اعتذارها لرئيس مجلس الأمة عن حضور الجلسة الخاصة المقررة اليوم.

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء قدم موعد اجتماعه الاسبوعي الى اليوم الأحد حتى تتمكن الحكومة من حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المقرر عقدها غدا وتم التنسيق بشأنها والاتفاق على موعدها بخلاف جلسة اليوم.

أما بشأن القوانين المدرجة على الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها اليوم فأكد الجارالله استعداد الحكومة للعمل مع اللجان البرلمانية خلال فترة الصيف لمناقشتها والوصول الي توافق عليها واستكمال تقاريرها لتكون جاهزة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال ان جلسة اليوم تضمنت بعض القوانين التي لا تزال تناقش في اللجان البرلمانية ولم يتم الانتهاء من تقاريرها ولم تبدي الحكومة رأيا بها.

وأكد الجارالله ان الحكومة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات المطلوبة ضمن الأولويات الحكومية وخطة التنمية خلال فترة الصيف لتكون جاهزة لإقرارها بدور الانعقاد المقبل اذ تسعى الى ان يكون حافلا من ناحية الإنجاز التشريعي ضمن الاولويات الحكومية والنيابية بالتعاون مع الاخوة النواب.