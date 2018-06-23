حملة "زين الشهور" تزيّنت بروح الشهر الفضيل

بدر الخرافي أثناء تتويج فريق الخليج للكابلات بالمركز الأول بدورة الروضان لكرة القدم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 23/06/2018 حدث بتاريخ: 14:54 23/06/2018

اختتمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي تزيّنت هذا العام بروح الشهر الفضيل من خلال مجموعة كبيرة من المساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية والترويحية التي أطلقتها الشركة وشاركت فيها طوال شهر رمضان المبارك.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن حملتها الرمضانية "زين الشهور" تألّقت هذا العام بفضل سلسلة المبادرات والبرامج التي تبنّتها منذ بداية الشهر الكريم، والتي ارتكزت حول قيم التسامح والتواصل والعطاء ومساعدة الغير، سواءً تلك التي أطلقتها الشركة أو التي ساهمت فيها من خلال الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها مع المؤسسات الخيرية والإنسانية الأكثر ريادة على مستوى دولة الكويت.

وعبّرت زين عن فخرها بالجهود الجبّارة التي بذلها فريقها التطوعي خلال الشهر الكريم، خاصةً وأن حملتها كانت حافلةً بالفعاليات والمبادرات الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي انطلقت قبل قدوم الشهر الفضيل واستمرت حتى العشر الأواخر، حيث ساهمت جهودهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وعكست روح حب الخير ومساعدة الغير التي يتمتع بها المجتمع الكويتي.

وفي التقرير التالي تستعرض زين أهم وأبرز المبادرات والفعاليات التي نظّمتها خلال شهر رمضان 2018:

تقديم الماچلة الرمضانية

دشّنت زين حملتها الرمضانية " زين الشهور " قبل دخول الشهر الكريم، حيث قام فريق زين التطوعي المتكون من موظفي الشركة بتجهيز صناديق الماچلة بالمواد الغذائية التموينية الأساسية في مقرّ الشركة الرئيسي ومن ثم توزيعه على مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق مختلفة بمحافظة الجهراء على مدار أربعة أيام.

وبينت زين أن خطتها لتوزيع المواد الغذائية تضمّنت توزيع صناديق الماچلة على أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى توزيعها على شركائها من الجهات غير الربحية، من ضمنهم جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبنك الطعام الكويتي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيت الزكاة.

صالات إفطار الصائم

كعادتها كل عام، قامت زين بتجهيز موائد إفطار الصائم، والتي تعتبرها رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي، حيث قامت بتقديم ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار يومية على مدار الشهر الكريم في ثلاث صالات مُختلفة في مناطق جليب الشيوخ وخيطان وحولي، حيث قامت بتأمين وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال الذين كانوا في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.



تطبيق زين للقرآن الكريم

أصدرت زين تحديثاً جديداً لتطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك من كل عام، وهو التطبيق الذي قدّم أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android، حيث ساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

وقام التطبيق بتوفير مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي شملت تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ شهير، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملاً، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر.

وأضافت الشركة أن المميزات تتضمن أيضاً قراءة القرآن الكريم في "الوضع الليلي" مع شاشة غامقة لقراءة أسهل في الظلام، والإطلاع على مواقيت الصلاة والحصول على تنبيهات لكل أوقات الصلاة، إلى جانب الإطلاع على اتجاه الكعبة المشرفة، وباستطاعة العملاء تحميل التطبيق مجاناً عن طريق البحث عن "Zain Quran" في الـApp Store أو Google Play Store.



ويمكن للمستخدم الاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ من القراء المعروفين، من ضمنهم عبد الباسط عبد الصمد، عبدالله بصفر، عبد الرحمن السديس، أبو بكر الشاطري، مشاري العفاسي، سعد الغامدي، هاني الرفاعي، علي الحذيفي، محمود الحصري، ماهر المعيقلي، محمد صديق المنشاوي، محمد الطبلاوي، محمد أيوب، محمد جبريل، سعود الشريم، ياسر سلامة، وياسر الدوسري.



الزيارات الاجتماعية

كعادتها السنوية، نظّمت زين مجموعة من الزيارات التفاعلية لدور الرعاية والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرضى في المستشفيات، والتي قامت من خلالها بمشاركتهم فرحة الشهر الفضيل وأجواء القرقيعان من خلال الحفل الذي نظّمته وسط أجواء رمضانية مليئة بالسعادة، بالإضافة إلى زيارات أقسام الأطفال في أكبر مستشفيات الدولة لرسم البسمة على وجوههم من خلال تقديم الهدايا وأكياس القرقيعان لهم ولعائلاتهم وللهيئات التمريضية التي تعتني بهم.

وقامت زين هذا العام أيضاً بتنظيم حفل القرقيعان بالتعاون مع مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، والذي جمعت فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم وقدّمت من خلاله الفقرات الترفيهية والهدايا والقرقيعان لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرحة في قلوبهم، موضحةً أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الخيرية دعم المجتمع الكويتي وتعزيز روح التواصل.

حملة "حجرة ورقة قلم"

إن لدى زين رصيداً زاخراً من الإسهامات في المجالات الخيرية على مدار العام، وتحرص الشركة على تكثيف دعمها للحملات الإنسانية في الشهر الكريم على وجه الخصوص، منها شراكتها البلاتينية لحملة #حجرة_ورقة_قلم الخيرية التعليمية، والتي نظّمتها مجموعة NEST لرعاية وتعليم الأطفال في مجمع الأڤنيوز بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية العون المباشر، والتي هدفت إلى جمع التبرعات لصالح بناء ثلاث مدارس في جمهورية تشاد، والتي ستقوم بخدمة 820 طالباً وطالبة، وتمحورت فكرة الحملة حول توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لجذب وتوعية المتبرعين حول أهداف الحملة، بحيث يقوم المتبرع بزيارة الجناح الخاص بالحملة في مجمع الأڤنيوز الذي تم تصميمه ليحاكي البيئة المعيشية الصعبة التي يعاني منها أطفال تشاد، ويقوم بلبس نظارة مزوّدة بتقنية الواقع الافتراضي VR ليرى بنفسه الأوضاع الصعبة والتحديات التي يواجهها الأطفال في تشاد للحصول على العلم، مما يُضفي قيمة إنسانية ويُحفّز الزائر على التبرع لصالح الحملة وتوفير بيئة تعليمية أفضل لمن هم في أمس الحاجة لها.

حملة "زين العيون"

خلال شهر رمضان المبارك، أطلقت زين حملة " زين العيون " بالتعاون مع نجم وسائل التواصل الاجتماعي عمر فاروق وجمعية العون المباشر، وذلك لجمع التبرعات لصالح مشروع مخيم النور لعلاج أمراض العيون في أفريقيا، حيث انطلقت الحملة مع مبادرة "عندك مئة فلس" التي قام من خلالها الشاب عمر فاروق بجمع مبلغ 100 فلس من كل شخص يقترب منه في الأماكن العامة لتجميع تكلفة العملية الواحدة (40 د.ك)، وهي المبادرة التي تمحورت حول فكرة أن مساعدة الغير قد تبدأ بأي مبلغ مهما كان بسيطاً، ومن ثم تم فتح قناة رسمية للتبرع للحملة بالتعاون مع جمعية العون المباشر، حيث تم التكفّل ببناء مخيمين كاملين لإجراء العمليات الجراحية اللازمة التي استفاد منها المئات من المحتاجين في أفريقيا.



حملة "ساعد تسعد"

وخلال شهر رمضان المبارك، كانت زين الشريك الإنساني لحملة #ساعد_تسعد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لشهر رمضان، والتي وفّرت المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الصحية للأسر المحتاجة داخل الكويت، حيث قامت زين بالتبرع بإجمالي تبرعات حملتها الرمضانية " يا باغي الخير " من العام الماضي لصالح هذه الحملة، بالإضافة إلى بث مجموعة من الرسائل التوعوية عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لحث الجمهور على التبرّع لهذه الحملة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

حملة "رمضان أمان"

وقامت زين أيضاً برعاية حملة #رمضان_أمان للسنة الثانية على التوالي، وذلك بالتعاون مع فريق "نهتم" التطوعي التابع لمركز العمل التطوعي وبالشراكة مع وزارة الداخلية، والتي أتت هذا العام تحت شعار "معاً لرمضان بلا حوادث"، حيث شارك مجموعة من منتسبي فريق زين التطوعي في الحملة بتوزيع وجبات الإفطار على مرتادي الطرق خلال فترة آذان المغرب، وقامت زين ببث رسائل توعوية عبر الـ SMS ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالحملة وبمخاطر السرعة، وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية التي عادةً ما تزداد في هذه الفترة.

حملة "ألف بئر"

وكانت زين أيضاً الشريك الإنساني لحملة #ألف_بئر التي نظّمتها جمعية العون المباشر في شهر رمضان المبارك، والتي هدفت إلى جمع التبرعات لصالح حفر وبناء ألف بئر ارتوازي وتوفير المياه النقية الصحية للإنسان والحيوان في المناطق التي تعاني من شح وانعدام المياه في إفريقيا، وذلك عن طريق حفر الآبار السطحية والارتوازية وبناء الخزانات وتمديد خطوط المياه.

البرامج الثقافية والترويحية

تحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والترويحية، حيث قامت هذا العام برعاية الموسم الثاني من برنامج "فسيروا" الذي قدّمه إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي عُرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت وعلى موقع التواصل الاجتماعي YouTube، حيث تناول فيه الشيخ فهد الكندري العديد من المواضيع حول عظمة وإعجاز الخالق في الأرض والمخلوقات بطريقة إبداعية وواقعية، وذلك من خلال تبسيط الكثير من المفاهيم العلمية المعقدة وشرحها بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.

وقامت زين أيضاً بعقد شراكة مجتمعية مع مستشفى السلام الدولي، حيث قامت بتصوير مجموعة من الرسائل الطبية التي بثتها خلال شهر رمضان المبارك في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالصيام والحفاظ على الصحة خلال الشهر الكريم، والتعريف بالأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمع الكويتي وطرق تفاديها، وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

وأما عن المسابقات الرمضانية التي دائماً ما يتشوق لها الجمهور في موسم شهر رمضان المبارك، فقد رعت زين البرنامج الإذاعي المتميز " كنز FM " يومياً طوال شهر رمضان المبارك، حيث شارك عملاء زين في المسابقات العديدة التي قدمها هذا البرنامج المميز مع فرصة ربح جوائز قيمة.

دورة الروضان

وحول الجوانب الرياضية التي تشهد تواجداً سنوياً للشركة خلال الشهر المبارك، رعت زين النسخة الـ 39 من دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الثالثة على التوالي، حيث تعتبر دورة الروضان الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان من كل عام.



وترقب جمهور ومحبي رياضة كرة القدم في الكويت بشغف كبير فعاليات هذه الدورة، نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، وتعطي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، ليس في شهر رمضان فقط، بل على مدار العام، حيث تعتبر الشباب والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً في التزاماتها الاجتماعية.

وشهدت الدورة فعالية "حلم الروضان"، والتي استضافت من خلالها أبرز نجوم كرة القدم العالميين، حيث حرصت اللجنة المنظمة هذا العام على مواكبة فعاليات كأس العالم، وذلك من خلال استضافة ثلاثة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين رفع اثنان منهم كأس العالم، وكانت لهما بصمة كبيرة في هذا العرس الرياضي العالمي وهما النجم الإيطالي أندريا بيرلو والنجم البرازيلي ريكاردو كاكا، هذا بالإضافة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما.