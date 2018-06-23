فض ثمانية حاويات بضائع مقلدة في ميناء الشويخ

حاويات بضائع مقلدة في ميناء الشويخ

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:32 23/06/2018 حدث بتاريخ: 14:32 23/06/2018

وجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سعادة المستشار جمال الجلاوي، بفض 8 حاويات تحوي بضائع مقلدة، وجاءت توجيهات المستشار: الجلاوي، بهذا الخصوص تنفيذاً لقانون الجمارك والذي ينص على فض الحاويات التي مر عليها 90 يومياً ولم يتم تسلمها.

وكان نائب المدير العام لشؤون المنافذ السيد عدنان القضيبي، تلقى إخطاراً من مدير جمارك الموانئ الشماليه السيد: صالح الحربي، بوجود 8 حاويات وصلت الى ميناء الشويخ قبل نحو 6 اشهر دون ان يتقدم مستوردها باستلامها ليوجه بفحصها وتبين احتواءها على بضائع مقلدة ليرفع الامر الى مدير عام الجمارك والذي امر بتفعيل القانون الجمركي.ㅤ

الى ذلك قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ: مساعد الحليلة، أن اشتباه الجمركيين في 8 حاويات، دفعهم الى استكشاف محتوياتها ليتبين احتواؤها على العديد من الكراتين من العلامات التجارية المقلدة، وبضائع غير مذكورة بالبيان الجمركي، عبارة عن «حقائب نسائية ومدرسية وقرطاسية وأدوات ماكياج وشواحن ونظارات وأذرع ألعاب وأجهزة الكترونية».ㅤ ㅤ

وأوضح الحليلة أن التدقيق الجمركي المكثف اسهم في عدم دخول المضبوطات من البضائع المقلدة، مشيراً الى ان جميع المضبوطات سوف يتم إتلافها.