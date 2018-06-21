الداخلية: فترة عمل ثالثة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء لتسليم جوازات السفر الجديدة فقط

جواز سفر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:08 21/06/2018 حدث بتاريخ: 15:08 21/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ/خالد الجراح الصباح وبمتابعة وكيل الوزارة بالتكليف الفريق/عصام النهام واشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ/ مازن الجراح الصباح ومن منطلق الحرص على التسهيل على المواطنين وسرعة الإنجاز فقد تقرر استقبال مراكز إصدار الجواز الإلكتروني التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر المواطنين لفترة عمل ثالثة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/6/2018 وحتى إشعاراً آخر، موضحة أن هذه الفترة الثالثة تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 11 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس لتسليم جوازات السفر الإلكترونية الجديدة فقط في المراكز التالية :

· العاصمة -مركز الشامية

· حولي -مركز مبارك العبد الله "غرب مشرف"

· الجهراء -مركز سعد العبد الله

· الأحمدي -مركز فهد الأحمد

· مبارك الكبير -مركز العدان قطعة 7

· الفروانية -مركز أشبيلية