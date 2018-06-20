الداخلية: الوزير الجراح يصدر قرارا بوقف العمل بالجواز القديم من أول يوليو

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:10 20/06/2018 حدث بتاريخ: 15:13 20/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر قراراً يقضي بوقف العمل بجواز السفر القديم ابتداء من 1/7/2018.

وأوضحت الإدارة أن توجيهات معاليه تشدد على أن الأولوية في إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ستكون للحالات الطارئة وحالات العلاج والدراسة بالخارج مراعاة للجانب الإنساني وتسهيلاً على المواطنين مع استمرار مراكز الخدمة في استقبال طلبات التجديد على فترتين صباحية ومسائية يومياً ودون توقف من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً ومن الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساءً ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز هي: (مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة-مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية-مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي-مركز خدمة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء-مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير-ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي).