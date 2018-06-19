الخدمة المدنية: كل ما يتداول عن زيادة عدد ساعات العمل الرسمية غير صحيح جملة وتفصيلا

ديوان الخدمة المدنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:14 19/06/2018 حدث بتاريخ: 17:21 19/06/2018

أوضح ديوان الخدمة المدنية أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر اليوم بتاريخ 19 يونيو 2018 هو تأكيد للقرار رقم 1 لسنة 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاءا وفق مجموعتين: الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الثانية والنصف ظهرا، والثانية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا، أي بواقع 7 ساعات يوميا.

وأضاف الديوان في بيان صحفي أن المواعيد المعتادة للعمل المحددة بما لا يقل عن سبعة ساعات يراعى فيها فترة سماح مدتها 30 دقيقة للموظف في بداية الدوام للذكور والاناث، بالإضافة الى السماح للاناث بالانصراف قبل الموعد بـ 15 دقيقة كما نص عليه ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، وذلك في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية في التخفيف عن كاهل الموظفين فيما يتعلق بالتزاماتهم الأسرية.

وأشار الى أن كل ما يتداول عن زيادة عدد ساعات العمل الرسمية في الدوائر والجهات الحكومية غير صحيح جملة وتفصيلا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار الصادر اليوم ترك للجهات التي لها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة.