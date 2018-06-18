السكنية: استلام 17 مبنى جديد في مدينة صباح الأحمد وتسليمها للجهات لتشغيلها

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:39 18/06/2018 حدث بتاريخ: 12:45 18/06/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام 17 مبنى من المباني العامة الجديدة بمشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني وتسليمها للجهات المعنية لتشغيلها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أنه تم استلام روضتي أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات بالإضافة إلى ستة مساجد مع سكن الامام والمؤذن ومبنى البلدية ومبنى الوحدة الاجتماعية ومبنى المكتبة العامة ضمن اعمال المرحلة الأولى من استكمال انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية C بالمشروع.

وذكرت المؤسسة أن عملية الاستلام تضمنت مبنى خزان مياه الري ومبنى مكتب البريد، إلى جانب مجموعة محلات وفرع الغاز في نفس الضاحية.

وأشارت المؤسسة إلى ان المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية لخدمة سكان مدينة صباح الأحمد وتوفير الخدمات الحكومية اللازمة لهم.