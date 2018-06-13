مكافحة الفساد: النيابة حفظت البلاغات ضد المتأخرين عن تقديم ذممهم المالية بعد تقديمها وليس لوجود خطأ اجرائي

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 13/06/2018 حدث بتاريخ: 13:35 13/06/2018

ذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد عبدالرحمن بوزبر – الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بالهيئة، أن نزاهة تابعت ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الالكترونية حول وجود خطأ إجرائي أدى لحفظ مجموعة من البلاغات ضد متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وقد قامت الهيئة بتدقيق ومراجعة الاقرارات المحالة للنيابة العامة وتبين لها صحة كافة الإجراءات المعمول بها لديها في شأن حالات التأخر والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية وآلية إحالة المتأخرين والممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي لنزاهة أنه لا توجد أخطاء إجرائية في عمليات الإحالة للنيابة العامة مؤكداً على أن قرارات الحفظ التي صدرت من النيابة العامة كانت نتيجة تقديم هؤلاء الخاضعين لإقراراتهم عقب فوات المواعيد المقررة لهم وتقدير النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم {2} لسنة 2016 ومن بينها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.