السفير الالماني في الكويت: بوادر لحل الأزمة الخليجية خلال سبتمبر او اكتوبر القادمين

السفير الألماني بالكويت كارلفريد بيرجنر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:07 12/06/2018 حدث بتاريخ: 20:07 12/06/2018

أكد السفير الألماني بالكويت كارلفريد بيرجنر أن هناك بوادر لحل الأزمة الخليجية القطرية خلال شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين أول/ اكتوبر القادمين ، مضيفا أن البيت الخليجي هو الطريق الأهم لحل الأزمة، وأن هناك مساع أمريكية للحل .

وقال بيرجنر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) ، على هامش حفل الافطار الذي أقامه على شرف الاعلاميين امس الاثنين ، إن مساعي الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال الاسبوعين الماضيين واضحة من خلال الرسائل التي طلب فيها إعادة النظر في المشكلة بين أطراف الأزمة ، كما أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى أيضا لايجاد حل .

وأشار إلى أن الكويت تسعى إلى استقرار وإحلال السلام في المنطقة ، ونرى هذا بوضوح في مساعيها في أزمة اليمن من خلال استضافة أطراف الأزمة ، بالإضافة الى تدخلها المستمر لتخفيض حدة التوتر بين السعودية وإيران .

وحول التعاون الكويتي الألماني قال بيرجنر إن هناك مباحثات في مجال البحث العلمي ومن المحتمل توقيع اتفاقية هامة في هذا الشأن .