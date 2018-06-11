التجارة: عدم الخصم من رواتب الموظفين في الاعياد وتأجيل الخصومات للشهر الذي يليه

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 11/06/2018 حدث بتاريخ: 15:09 11/06/2018

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بعدم الخصم من رواتب الموظفين في الوزارة لشهر رمضان وأشهر الاعياد الرسمية .

جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل الوزارة الدكتور خالد الفاضل إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة طلب فيه وقف الخصم من الرواتب عن شهر رمضان المبارك والشهر الذي يتصادف فيه حلول عيد الأضحى وكذلك في رواتب شهر فبراير لتزامنها مع الأعياد الوطنية.

وأكد القرار أن "عدم الخصم المستحق على بعض الموظفين لا يعني إلغاءه بل تأجيله للشهر الذي يليه للمستمرين على راس عملهم". مؤكدا في الوقت نفسه على انه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الموظفين ومحاسبة المتأخرين أو المتغيبين منهم.

يذكر ان القرار يأتي لمشاركة المواطنين والمقيمين من العاملين في الوزارة فرحة الأعياد الرسمية والوطنية وتخفيفا عنهم في هذه المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية.