المضف: تلبية احتياجات المواطن بالصورة المثلى جوهر عملية الجودة الشاملة

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:49 11/06/2018 حدث بتاريخ: 14:52 11/06/2018

عقد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف اجتماعا أمس مع أعضاء فريق ادارة الجودة الشاملة في البنك ، خصص للاطلاع على تقارير الفريق الدورية حول أداء البنك ورضا المتعاملين معه عن مستوى كفاءة وجودة الخدمات.

عبّر المضف ــ خلال اللقاء ــ عن تقديره للدور الذي تقوم بها ادارة الجودة في تحسين الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات، كما أثنى على التعاون والتنسيق الذي يقوم به فريق الجودة مع ادارات وأقسام البنك في مختلف الفروع للتأكد من تقديم خدمة متميزة وراقية للمواطنين، كما أثنى على شباب الموظفين بوصفهم عماد المستقبل والنواة الحقيقية الصلبة للعمل والتطوير والتحديث .

اطلع المضف خلال الاجتماع على الاجراءات والتدابير المعتمدة بهدف تفعيل جودة الخدمة الشاملة وتحديث أنماط وآليات التواصل مع المتعاملين وتوفير بيئة مواتية لهم خلال تقديم الخدمة.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى المواطن، الذي يعد المحور والهدف الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن تلبية احتياجات العميل بالصورة المثلى هو جوهر عملية ادارة الجودة الشاملة.

ودعا المضف أعضاء الفريق ــ في ختام الاجتماع ـــ الى تكثيف جهودهم وتفعيل آليات عملهم للوصول بجودة الخدمات الى أعلى مستوى ممكن، وتحقيق أقصى درجات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية .