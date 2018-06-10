الداخلية: ضبط ثلاثة أشخاص اعتدوا على الطفل البدون

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:53 10/06/2018 حدث بتاريخ: 16:54 10/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعرض طفل (14 سنة) من غير محددي الجنسية لجريمة هتك عرض من قبل 3 أشخاص من غير محددي الجنسية.

وأوضحت الادارة أن مقيم بصورة غير قانونية تقدم إلى مخفر الواحة ببلاغ عن تعرض ابنه البالغ من العمر 14 سنة لهتك عرض من قبل ثلاثة أشخاص، وعلى الفور قام قطاع الامن الجنائي بتشكيل فريق بحث من مباحث الجهراء لجمع التحريات والاستدلالات التي أكدت أن من قام بهذه الجريمة شخص من غير محددي الجنسية ومعه شخصان آخران من غير محددي الجنسية وقد توارى عن الأنظار ، وبتكثيف البحث تم تحديد موقعه وبعد اتخاذ الاجراء القانوني وعمل كمين محكم تم ضبطه وقد أرشد عن زملاءه في الجريمة وتمكنت قوة المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات بما هو منسوب إليهم أقروا بارتكابهم الواقعة وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.