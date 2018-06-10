"الكويتية": لم نتلقى توجيهات من السعودية بمنع سفر المواطنين القطريين علي رحلات للشركة لأداء العمرة

رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:18 10/06/2018 حدث بتاريخ: 16:19 10/06/2018

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها "توجيهات من السلطات السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لاداء مناسك العمرة".

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم في بيان صحفي ان الشركة لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار اليها بل تلقت توجيهات تفيد بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر على رحلات الشركة لاداء مناسك العمرة دون إذن مسبق.

وأوضح ان السلطات السعودية حددت كلا من مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لاستقبال المواطنين القطريين القادمين على رحلات الشركة لاداء مناسك العمرة.