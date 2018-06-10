التجارة: مراجعة جميع الاجراءات تمهيدا لميكنة المعاملات والتوقيع الالكتروني

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:08 10/06/2018 حدث بتاريخ: 14:38 10/06/2018

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل عن سعي الوزارة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عبر ميكنة جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارة بعد مراجعة دقيقة لجميع الاجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمراجعين.

وأكد الفاضل في بيان صحافي أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في ميكنة خدماتها، وتسير نحو الوصول إلى عدم استخدام الأوراق نهائيا في معاملاتها بحيث تصبح الكترونية بنسبة مئة بالمئة.

وأضاف الفاضل ان الوزارة في طريقها لاعتماد التوقيع الالكتروني في الاشهر المقبلة و استخدامه في جميع معاملاتها، مبينا ان خطتها تتضمن التعاميم والتراسل الاداري الكترونيا أيضا والذي تحولت خطواته الفعلية الى واقع ملموس في الوزارة منذ الشهر الماضي.

وكشف وكيل وزارة التجارة عن الخطوات القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تشمل ميكنة الاجتماعات وتحرير المحاضر الكترونيا وكذلك اصدار التوصيات التي تخرج بها تلك الاجتماعات لتوزع في الوقت ذاته وتعمم الكترونيا على الادارات والمراكز للعمل على الاسراع في تنفيذها.

وذكر أن إنجاز المعاملات الإلكترونية يتضمن توفير حماية من القرصنة وضمانا للسرية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة، لافتا إلى أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني في معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها.

وأضاف أنه بإنجاز الميكنة الكاملة، يمكن القيام بمراسلات البريد الإلكتروني وإضافة التوقيع على الرسالة إثباتاً لإرسال الرسالة فعلياً، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدوائر والهيئات الحكومية في الكويت بشكل سريع وأكثر تطورا.