خلال تفقده مبنى الركاب T4/ الرئيس المبارك: نشيد بالجهود المبذولة ودور الشباب في خدمة الوطن

المبارك يستمع الى شرحا من بوشهري وسلمان الحمود

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:19 09/06/2018 حدث بتاريخ: 23:19 09/06/2018

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اليوم السبت بجولة تفقدية لمشروع مبنى الركاب (4T) بمطار الكويت الدولي يرافقه مجموعة من الوزراء.

وكان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح وعدد من المسؤولين.

وقالت الدكتورة جنان بوشهري في تصريح صحفي ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استمع الى شرح مفصل عن مبنى الركاب الجديد الذي تم تخصيصه لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وذكرت بوشهري أن سموه أشاد بالجهود المبذولة لانجاز وافتتاح وتشغيل مبنى الركاب (4T) وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والشحن في مطار الكويت الدولي وذلك تنفيذا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عبر خطة التنمية الوطنية (كويت 2035) لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأضافت أن سمو رئيس مجلس الوزراء التقى عددا من أبنائه المهندسين والمهندسات الكويتيين من الإدارة العامة للطيران المدني والمشرفين على مشروع مبنى الركاب (4T) حيث قدموا لسموه عرضا عن مراحل تنفيذ المشروع مؤكدين أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له فيما أشاد سموه بالدور الذي يقوم به العنصر الوطني في خدمة الوطن مؤكدا أن الاستثمار في الشباب الكويتي وتسخير كل الإمكانات لخدمتهم من أولويات الحكومة.

وتوجهت الوزيرة بوشهري بالشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على دعمه غير المحدود لانجاز مبنى الركاب (4T) المقرر تدشينه الشهر المقبل ومبنى الركاب الجديد (2T) والذي تم تصنيفه من بين أجمل تصاميم مباني الركاب والمطارات الدولية الجديدة والمقرر انجازه عام 2020.

وأشارت بوشهري الى أن الإدارة العامة للطيران المدني برئاسة الشيخ سلمان الحمود الصباح ومديرها العام المهندس يوسف الفوزان والعاملين في الطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء والادارة العامة للجمارك يبذلون جهودا مشكورة لانجاز جميع المشاريع المرتبطة بقطاع النقل الجوي لافتة الى أن الكويت ستشهد نقلة نوعية بهذا القطاع خلال المرحلة القادمة.