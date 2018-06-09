البيت الأبيض: اجتماع سفير الكويت ومستشار الرئيس الأمريكي كان بناء ولا توتر بينهما

صورة أرشيفية للبيت الأبيض

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:22 09/06/2018 حدث بتاريخ: 14:22 09/06/2018

أكد البيت الابيض ان اللقاء الذي عقد بين سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ومساعد الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مؤخرا كان بناء ولم يشهد أي توتر بينهما.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه في بيان إن الجانبين ناقشا عملية السلام في الشرق الاوسط والتحركات داخل الامم المتحدة موضحا أنهما "أجريا مناقشة صريحة وبناءة".

وأكد أن الجانبين تربطهما "علاقة ثنائية قوية مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف الاستراتيجية المشتركة" واصفا تقارير نقلت مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه بأن اجتماعهما كان متوترا بأنها "غير صحيحة".

وكانت الخارجية الكويتية أكدت في وقت سابق ان ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية من عبارات توحي بعدم ارتياح الإدارة الأمريكية لموقف دولة الكويت في مجلس الأمن حيال بعض القضايا المطروحة على المجلس لا يعبر عن طبيعة وعمق العلاقات الكويتية الأمريكية ومدى التنسيق الجاري بين البلدين باعتبارهما ضمن تحالف استراتيجي ويربطهما شراكة استراتيجية على كافة المستويات فضلا عن التشاور القائم بينهما في إطار مجلس الأمن.