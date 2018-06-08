الوزير الحجرف يشكل لجنة لتقصي الحقائق في صفقة بيع "إياس للتعليم"

وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:33 08/06/2018 حدث بتاريخ: 14:33 08/06/2018

أعلن وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من شركة "إياس للتعليم الأكاديمي والتقني"، إحدى الشركات المحلية في الكويت.

وقال الوزير الحجرف: "نقدر ونحترم أراء النواب في ما أثاره وان جميع الملاحظات محل نظر ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال وعلى ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في "إياس للتعليم الاكاديمي والتقني" للوقوف على كل ما تم اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على ان تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين."

وأكد الحجرف بأن "للمال العام حرمة واننا مؤتمنون عليه ولن نسمح ابدا بأي تجاوز او عبث او فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام و سنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها".