التأمينات: رفع دعوى امام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة "أبراج" حماية لأموال المشتركين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:22 07/06/2018 حدث بتاريخ: 22:22 07/06/2018

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اليوم الخميس أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة (أبراج هولدينجز) المسجلة في جزر الكايمن وهي الشركة القابضة لمجموعة من الشركات العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار.

وأوضحت (التأمينات) في بيان صحفي أنها قدمت الدعوى بعد إقرار الشركة بعدم قدرتها على سداد أصل قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 3 يونيو الحالي.

وأضافت أنها تسعى إلى تعيين مصفي لأصول الشركة يقوم بإدارة شؤونها بدلا من مجلس إدارتها حرصا على استرداد أموال مساهمين ومتقاعدين.

ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي رده على ما تناولته الصحف حول الموضوع قائلا: "إن الأموال المستثمرة في شركة أبراج هولدينجز هي أموال عامة وإن مسؤولية المؤسسة أولا وآخرا في الحفاظ على تلك الأموال تجاه مشتركيها".

وأضاف الحميضي أن "تحريك هذه الدعوى جاء تنفيذا لمبدأ حماية أموال المشتركين واننا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للمضي قدما في الدعوى حتى تسترد أموال المساهمين وضمان حقوقهم".

وذكر أن العلاقة بين المؤسسة ومجموعة (أبراج هولدينجز) بدأت في العام 2004 وتشعبت طرق الاستثمار في تلك المجموعة منها المساهمة في رأس مال الشركة في عام 2006 بالإضافة إلى قروض قدمتها المؤسسة في عام 2013.

وبين "أن حجم المبالغ المستثمرة مع الشركة منذ عام 2004 وحتى 2013 يبلغ قدره 731825961 دولار أمريكي مضيفا أن المؤسسة استردت خلال الفترة مبلغ إجمالي قدره 346170654 دولار أمريكي".

وأشار إلى أن المؤسسة امتنعت عن الرد على ما تداولته الصحف المحلية والعالمية حول الموضوع خلال الأيام الماضية إمتثالا لقوانين جزر الكايمن التي تقضي بعدم الإفصاح والإعلان عن الدعوى المقدمة قبل مرور سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الدعوى في المحكمة والتي إنتهت اليوم.

وأسست التأمينات الاجتماعية في الكويت عام 1976 بموجب مرسوم أميري وتعنى بضمان استمرارية العيش الكريم لكافة المواطنين ويتم تمويلها من خلال استقطاعات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.