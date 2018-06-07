الداخلية: خدمة مسائية جديدة بمراكز الجواز الإلكتروني لتسليم الجوازات المنجزة فقط

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:54 07/06/2018 حدث بتاريخ: 13:55 07/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه سوف يتم إضافة خدمة مسائية جديدة في جميع مراكز خدمة الجواز الإلكتروني في جميع المحافظات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 7/6/2018 ابتداءً من الساعة (9:00 مساءً) حتى الساعة (1:00 صباحاً) وذلك لتسليم وتوزيع الجوازات المنجزة فقط وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وعملاً على توفير الجهد والوقت على المواطنين وبناء على تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، وبمتابعة وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن اتخاذ قرار فتح مراكز الجواز الإلكتروني خلال هذه الفترة جاء للتسهيل والتخفيف على المواطنين لإنجاز معاملاتهم وأشارت الإدارة إلى أن هذه المراكز تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل وتبسيط إجراءات ومعاملات المراجعين داخل المراكز ذات العلاقة الخدمية المباشرة مع المواطنين.

مراكز الخدمة بالمحافظات:

- مركز خدمة الشامية (محافظة العاصمة)

- مركز خدمة اشبيلية (محافظة الفروانية)

- مركز خدمة فهد الأحمد (محافظة الاحمدي)

- مركز خدمة سعد العبد الله (محافظة الجهراء)

- مركز خدمة العدان (ق 7 محافظة مبارك الكبير)

- مركز خدمة غرب مشرف (محافظة حولي)