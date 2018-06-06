الطيران المدني: "البريطانية" تعمل بشكل معتاد وبعض طائرتها موقوفة عن العمل للفحص السنوي

طائرة تابعه لشركة الخطوط الجوية البريطانية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:43 06/06/2018 حدث بتاريخ: 15:43 06/06/2018

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاربعاء صحة الأخبار المتداولة حول وقف تشغيل الرحلات التابعه لشركة الخطوط الجوية البريطانية إلى دولة الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الخطوط البريطانية تعمل بشكل معتاد من وإلى مطار الكويت الدولي "ولا توجد أي نية لوقف هذا الخط الحيوي بين البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن طائرات تابعة للشركة البريطانية موقوفة عن العمل مؤقتا نظرا للفحص السنوي الروتيني لمحركاتها مضيفا أنه الشركة ستقوم بمواصلة رحلاتها إلى لندن بطائرات مؤجرة خلال الفتره من 10 يونيو الى 1 يوليو 2018.