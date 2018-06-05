جامعة الكويت: "الإعلانات القبلية والطائفية" انتهاك لسياستنا واحالة الطلبة المستببين الى لجنة النظام الطلابي

جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:49 05/06/2018 حدث بتاريخ: 15:50 05/06/2018

أكد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري حرص الجامعة وهيئتها الأكاديمية على نبذ جميع مظاهر القبلية والطائفية والفئوية بكافة صورها داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه، واستنكر بشدة باسم الأسرة الجامعية قاطبة ما يتم تداوله في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من إعلانات يستخدمها بعض طلبة الجامعة والتي تكرس القبلية والفئوية بهدف جذب الخريجين الجدد من الثانوية العامة واستقطابهم وتثير الفرقة بين طلبة الجامعة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسياسة الجامعة، ويخالف اللوائح والنظم الجامعية.

وشدد على أن جامعة الكويت تعمل جاهدة على غرس وتعزيز مفهوم الوطنية وقيم المواطنة والتسامح والانتماء للوطن ونبذ جميع المظاهر الدخيلة والسلبية والتي تدعو إلى الطائفية والقبلية والفئوية بين الأوساط الطلابية والجسد الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للوائح والنظم الجامعية.

وذكر الدكتور الأنصاري أنه تم توجيه عميد شؤون الطلبة لاتخاذ اللازم نحو إحالة جميع الطلبة المتسببين إلى لجنة النظام الطلابي بالجامعة والتي ستقوم بشكل سريع باتخاذ الإجراءات وتطبيق اللوائح المنصوص عليها بهذا الخصوص، داعياً جميع خريجي الثانوية العامة إلى أخذ جميع المعلومات الخاصة بشروط القبول في الجامعة من مصادرها الرسمية والموثوقة والمتمثلة في عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد المتواجدة في جميع الكليات الجامعية.