الداخلية: القبض على وافد عربي ينتحل صفة رجل امن لسرقة محلات التلفونات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 2:41 05/06/2018 حدث بتاريخ: 2:41 05/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الأندلس) قد تمكنت من حل لغز عدد من وقائع السرقة المسجلة ضد مجهول، حيث يقوم شخص بانتحال صفة رجل أمن وارتداء ملابس منتسبي وزارة الداخلية لارتكاب وقائع سرقة هواتف نقالة.

وفي التفاصيل... أنه أثناء تنفيذ قوة مباحث الأندلس لأمر ضبط وإحضار متهم على ذمة قضية خيانة أمانة في منطقة الفروانية اشتبهت القوة في شخص يرتدي اللباس الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية، حيث أنه عندما شهد أفراد المباحث انتابته حالة من الارتباك وبسؤاله عن هويته العسكرية للتأكد من صحة بياناته حيث تبين ان المذكور ليس من منتسبي الوزارة، وتم اصطحابه إلى قسم مباحث الاندلس وبإجراء التحريات اللازمة والتي أكدت قيام المتهم بوقائع سرقة هواتف حيث يقوم بارتداء الزي العسكري ويتوجه إلى محلات الهواتف بقصد الشراء وبعد تسجيل الفاتورة واستلام الهاتف والاكسسوارات يلوذ بالفرار دون دفع ثمن الهاتف، واعترف المتهم بارتكابه العديد من السرقات بنفس الأسلوب الإجرامي.

وقد أرشد المتهم عن عدد من الهواتف النقالة والاكسسسوارات الخاصة بها ومجموعة من العقود، كما أرشد عن المحلات التي يقوم ببيع الأجهزة المسروقة لها، وأيضاً المحلات التي قام بسرقتها موضحاً أنه يقوم بقصد المحلات الغير مرخصة لسرقتها لعدم قدرتهم بتسجيل قضايا.

وأوضحت الإدارة ان مباحث الأندلس قامت باستدعاء أصحاب المحلات للتعرف على المتهم حيث قامت بعمل طابور عرض قانوني استطاع من خلاله المجني عليهم التعرف على المتهم، كما زود البعض المباحث بفيديو مسجل عليه تفاصيل عمليات السرقة.

وقد تم إحالة المتهم والمسروقات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بعد إعادة فتح بعض جرائم السرقات والتي كانت مسجلة ضد مجهول.