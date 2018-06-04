جامعة الكويت: اجراءات قانونية تجاه اعلانات المساعدة ونرفض القبلية والطائفية والفئوية

جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:06 04/06/2018 حدث بتاريخ: 17:06 04/06/2018

دعت جامعة الكويت خريجي الثانوية العامة الى أخذ المعلومات الخاصة بشروط القبول والتسجيل في الجامعة من مصادرها الرسمية والموثوقة، من عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد الموجودة في جميع الكليات الجامعية.

وأعلنت الجامعة، في بيان صحافي أمس، أن عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد ترحب بالطلبة ومستعدة للرد على استفساراتهم حول التخصص الذي يرغبون بالالتحاق به في الجامعة.

وأكدت أن قيام البعض بنشر إعلانات لتهنئة الخريجين تتضمن تقديم مساعدات إرشادية للراغبين منهم في التقدم للجامعة يعد أمرا غير مقبول، ولا يمت إلى القواعد الجامعية بصلة.

وبينت أن مثل هذه الإعلانات مخالفة للوائح والنظم الجامعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، كما انه تستخدم لأغراض انتخابية بحتة.

وذكرت أن جامعة الكويت "جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي الذي ينبذ القبلية والطائفية والفئوية بجميع صورها"، وتحرص على غرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة؛ مثل المواطنة والانتماء والعطاء وحب الوطن، بعيدا عن التعصب بجميع صوره.