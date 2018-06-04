الكويت: اعتذار الرئيس الفلبيني مؤشر ايجابي لتجاوز الأزمة

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:26 04/06/2018 حدث بتاريخ: 16:28 04/06/2018

اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان عبارات الاعتذار التي تقدم بها الرئيس الفلبيني الى دولة الكويت على مابدر من فخامته من عبارات قاسية بحقها مؤشر ايجابي على حرصه على تجاوز هذه الازمة.

وقال الجارالله ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين حول الاعتذار الذي تقدم به الرئيس الفلبيني الى دولة الكويت ان هذا الاعتذار مؤشر ايجابي على حرص الرئيس الفلبيني والاصدقاء في الفلبين على تجاوز هذه الازمة والالتفات الى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.