بنك الإئتمان: وقف التعاملات النقدية مع المراجعين منذ الأول من يونيو الجاري

بنك الإئتمان الكويتي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:01 03/06/2018 حدث بتاريخ: 16:01 03/06/2018

أعلن بنك الائتمان الكويتي عن وقف التعاملات النقدية (الكاش) مع المراجعين في المقر الرئيسي والافرع كافة وذلك منذ الأول من يونيو الجاري.

وأوضحت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن الخطوة الجديدة تأتي في ضوء جملة من التطورات والمستجدات من بينها توجيهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالإضافة الى اتمام البنك عملية الربط الالكتروني مع البنوك والمصارف المحلية، والتحول نحو انجاز المعاملات الكترونيا بشكل كامل، بما في ذلك التحويلات المالية.

واشارت الى ان التعاملات المالية في البنك أصبحت تقتصر اعتبارا من الشهر الجاري على البطاقات البنكية (k.net) والشيكات فقط، أما دفعات القروض المختلفة (الاجتماعية والعقارية وقروض المحفظة) فستحول مباشرة الى حسابات المواطنين المستفيدين في البنوك والمصارف التجارية والتي تم الربط معها (البنك الوطني، بيت التمويل، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي).

ولفتت إلى أن القرار يعكس استمرار نهج الادارة والإصرار على اعمال قواعد الشفافية وترجمتها عمليا وذلك من منطلق الحرص على المال العام.