الشؤون: سلطة الوزارة على الجمعيات الخيرية والنفع العام تحكمها القوانين وملاحظات النواب تؤخذ بجدية

سعد الخراز

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:58 02/06/2018 حدث بتاريخ: 19:58 02/06/2018

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز أن الملاحظات التي أبداها النواب على عدد من الجمعيات الخيرية والنفع العام الواقعة تحت رقابة الوزارة "هي محل تقدير واعتزاز ونأخذها دائما بعين الاعتبار بجدية".

وقال الخراز في بيان صحفي للوزارة اليوم السبت إن سلطة (الشؤون) على الجمعيات الخيرية والنفع العام تحكمها قوانين شرعها مجلس الأمة ولوائح وقرارات وضعتها الوزارة لحماية مؤسسات المجتمع المدني ودعمها لأداء رسالتها الوطنية.

وشدد على أن الوزارة تتعامل مع جميع الجمعيات وفق مسطرة واحدة دون التدخل في شؤونها الداخلية التي تحكمها الجمعيات العمومية لها.

وجدد التأكيد على أن ملاحظات النواب محل تقدير واعتزاز وهو الدور الرقابي المنشود منهم سواء على مستوى اداء الجمعيات الخيرية والنفع العام أو على مستوى أداء القطاعات في الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأخذ دائما بعين الاعتبار تلك الملاحظات بجدية سواء التي تطرح خلال جلسات مناقشة الميزانيات أو في التصريحات الصحفية أو ما يرد عبر الأسئلة البرلمانية.

ولفت الخراز إلى أن الوزارة سبق أن شكلت لجان متابعة لما يطرحه أعضاء مجلس الأمة وذلك لمزيد من التحقق في القضايا المطروحة ومن باب التعاون والشفافية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم من هذا المبدأ تشكيل لجنة مستقلة حيادية للنظر فيما أبدي من ملاحظات نيابية حول بعض جمعيات النفع وذلك من أجل مزيد من التحقق والتأكد من سلامة إجراءت الوزارة.