نجا مهداوي في ضيافة مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:36 01/06/2018 حدث بتاريخ: 20:38 01/06/2018

يستضيف مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي معرض للسيرة المهنية للفنان نجا مهداوي، الذي يقام تحت اسم "أوج"، ويشتهر هذا الفنان بأعماله الفنية المعاصرة ومهارته في الخط العربي. وسيقام الحفل الافتتاحي في 6 يونيو، يليه ندوة نقاشية يديرها الفنان نجا مهداوي بنفسه. وسيستمر المعرض في مركز الفنون الجميلة حتى سبتمبر.

يقدم معرض "أوج" لقاءا نادرا بين كافة أعمال نجا مهداوي، التي يعود تاريخها إلى فترات زمنية متباينة تبدأ من عام 1966 وحتى الوقت الحاضر. ويظهر المعرض أعمال نجا مهداوي عبر فترات حياته المختلفة لاستكشاف كيف لعبت تجاربه والأحداث التي عاشها دورًا محوريا في تطور رؤيته الفنية وطريقة تنفيذ أعماله. وقد حصل مهداوي على العديد من الجوائز والتقدير لفنه الذي تم عرضه كثير من الدول حول العالم.

ويظهر في كافة جنبات المعرض تلك المواكبة الزمنية المتدرجة لأعمال نجا مهداوي، مواكبة تظهر مرونة التغيرات في كل حرف عربي من حيث المظهر والمحتوى. ويحاول المهداوي من خلال أعماله في الخط العربي أن يستفز مخيلة الجمهور لإدراك المعنى العميق لهذه الأعمال.

ولد نجا مهداوي عام 1937 في تونس، وتلقى علومه في أكاديمية (سانتا أندريا) في روما، وفي مدرسة اللوفر في باريس. وأثناء وجوده في باريس، حصل على المزيد من التدريب في المعهد الدولي للفنون "سيتي انتيرناسيونيل ديز آرت". يشتهر بتخطيط الحبر على جلد الرق مُظهرا تفاصيله، وينظر إليه على نطاق واسع بأنه مجدد في طريقة التلاعب بالأحرف ورموزها وطريقة تنفيذها.

تم تطوير المركز الثقافي من قبل الديوان الأميري، ويقوم على رؤية تتضمن تقديم معارض وفق أرقى المعايير العالمية وبرامج تثقيفية عامة للمجتمع الكويتي. كما يعمل المركز على تسهيل تبادل المعرفة وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي والتحليلي.

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