نقابة المواصلات: جهود الوزيرة بوشهري تبرهن على التوجه الاصلاحي وعزمها على تطوير العمل

الوزيرة د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:44 31/05/2018 حدث بتاريخ: 21:44 31/05/2018

أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة وزارة المواصلات ناصر فلاح العازمي بجهود وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكلة ودمج القطاعات والادارات لتصبح 5 قطاعات فقط.

وقال العازمي في تصريح صحفي انه يجري حاليا تشكيل لجنة لدراسة توزيع الإدارات والاقسام وفق تنظيم الهيكل الجديد لتنفيذ خطط الوزارة المستقبلية والتي تخدم مصلحة العمل مؤكدا ان الوزيرة بوشهري شددت على ضرورة مراعاة مصالح الموظفين وحفظ كافة حقوقهم والسماح لموظفي القطاعات والادارات التي تم إلغاءها بالانتقال الى ادارات اخرى بما يتناسب مع النظم واللوائح وحسب ما تقتضي مصلحة العمل.

أوضح ناصر العازمي بأن معالي الوزيرة أعطت وكلاء الوزارة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم قطاعات العمل ولحل أي مشكلة تواجههم بحيث لا تضر بمصلحة العمل وتحفظ حقوق الموظفين وذلك للقضاء على مركزية الادارة التي تعيق سير العمل وتيسير الإجراءات بدون أدنى بيروقراطية.

وتابع العازمي قائلا " هذه الجهود الواضحة تبرهن علي التوجه الإصلاحي الذي تنتهجه الوزيرة جنان بوشهري وعزمها علي تطوير العمل و الإرتقاء به بما يتواكب مع التطور الحضاري والتقني الذي حدث في الآونة الأخيرة بطفرات كبيرة ومتلاحقة.

اضاف قائلا " ونحن بدورنا نلمس من معاليها هذه الجهود المميزة ونصطف معها ونشد علي أياديها في مواصلة هذا التوجه الذي يتواكب مع روح العصر وما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب علي الخدمات التي تؤديها الوزارة وتحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوي أداء الخدمات التي تمس مباشرة مصالح المواطنين والمقيمين وتعطي صورة مشرفة لدولة الكويت ورقيها , وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات الاتصالات والنقل والبريد.

وتوجه العازمي في ختام تصريحاته بالشكر الى الوزيرة د. جنان بوشهري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتفهما لدور النقابة الذي يساهم في مسيرة العطاء ورفع الظلم عن الموظفين والحفاظ على حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية بما يخدم مصلحة العمل كما توجه بالشكر الى وكيل الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي على جهودها الطيبة والفعالة واعتماد كشوف أسماء صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة وفتح باب التظلم من 21 مايو إلى 21 يونيو 2018.