التربية: لم نتلقى أي حكم حول إلغاء القرار الخاص بلائحة الغش الصادر مؤخرا

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:13 31/05/2018 حدث بتاريخ: 21:13 31/05/2018

تؤكد وزارة التربية احترامها الشديد لكافة الأحكام القضائية بأنواعها المختلفة، لكنها لم تتلقى أي حكم من المحكمة والجهات المعنية، حول إلغاء القرار الخاص بلائحة الغش الصادر مؤخرا.

وتنوه وزارة التربية أنها تسعى إلى توفير كل الامكانات والسبل لأبنائنا الطلاب للحصول على مخرجات تعليمية ذو كفاءة تليق بسمعة الكويت ومكانتها التعليمية.

وتؤكد الوزارة أنها تعمل جاهدا على دراسة العقبات والمشاكل كافة التي قد تواجه الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، والعمل كذلك على تسخير كافة امكاناتها لحلها بهدف توفير جو نفسي مناسب لتحصيلهم الدراسي.