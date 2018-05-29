جمعية المكتبات: نستنكر محاولات وزير الاعلام تعيين أحد أقاربه مديرا للمكتاب في المجلس الوطني للثقافة

وزير الاعلام محمد الجبري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:12 29/05/2018 حدث بتاريخ: 14:17 29/05/2018

اعرب مجلس ادارة جمعية المكتبات الكويتية عن استنكاره لمحاولات وزير الاعلام محمد الجبري تعيين أحد اقربائه "مديرا" للمكتبات العامة في المجلس الوطني للثقافة والفنون بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية

وقالت الجمعية في بيان لها امس ان هذا الامر ‏لن يمر مرور الكرام ‏وعليه فإننا لن نصمت عن هذا التجاوز بتعيين غير متخصص لإدارتها وتخطي من يستحق وسيتم الطعن على القرار أمام القضاءالعادل

وطالبت الجمعية بان يتم تعيين اهل الاختصاص في مثل هذه المراكز لما لها من اهمية في تعزيز دور المكتبات العامة في نشر الثقافة وتوعية المجتمع