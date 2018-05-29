مكافحة الفساد: احالة مسؤولين في "الموانئ" وشركة لوجستية الى النيابة

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:50 29/05/2018 حدث بتاريخ: 13:13 29/05/2018

صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر ـ الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق عن إحالة عدد من المسئولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ مقدم من السيد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.

وقال د. بوزبر أنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لنزاهة في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته لدوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2013-2014 تبين لنزاهة ان التعاقد المباشر مع أحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراضي تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ (1072656 د.ك) مليون واثنين وسبعون ألف وستمائة وستة وخمسون دينار ، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي وهي الجرائم المؤثـمة بنص المادتين رقمي {10، 11} من قانون رقم {1} لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وبعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم {22} من القانون رقم {2} لسنة 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية، وتثمن الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر في المادة {22} من قانون إنشائها.