الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالب المعتدي على رئيس لجنة اختبارات

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:46 28/05/2018 حدث بتاريخ: 21:46 28/05/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالب المعتدي على رئيس لجنة اختبارات مدرسه ثانويه هارون الرشيد للبنين في منطقه الظهر.

وأضافت أنه تم تسجيل قضيه رقم ٨٣/٢٠١٨جنح الظهر وتم إحالتها للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واوضحت الادارة ان قطاع الامن العام قام بنشر دوريات الامن على جميع المدارس اثناء الاختبارات النهائية للتصدي لأي ظواهر سلبية ولفرض هيبة القانون وانه تم تسليم الطالب المعتدي الى دورية الامن وتحويله الى مخفر المنطقة لتسجيل قضية الاعتداء على رئيس اللجنة.

وتوكد الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان رجال الامن سيتصدون بكل جديه وحزم لأي خروج على القانون.