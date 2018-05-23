مكافحة الفساد: فتح تحقيق بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول عقد "عافية 2"

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:25 23/05/2018 حدث بتاريخ: 14:25 23/05/2018

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة}، بأنها قد باشرت من خلال أجهزتها المختصة جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة في شأن ما أثير في بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي حول عقد عافية (2) والمتعلقة باعتذار إحدى الشركات المتناقصة صاحبة أقل عطاء وترسية هذه المناقصة على شركة أخرى كانت قد تقدمت بعطاء أكبر.

وأضافت نزاهة بأنها قد اتخذت تلك الإجراءات انطلاقاً من دورها في المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة أوجه التصرف والتعامل معه.

واختتمت نزاهة تصريحها بالتأكيد على أنها عاقدة العزم على مواصلة جهودها الرامية لتجفيف منابع الفساد وكشف كل من تسول له نفسه العبث بثروات هذا الوطن ومقدرات شعبه، داعية الكافة ممن لديهم بلاغات جدية حول وقائع فساد إلى المبادرة بتقديم تلك البلاغات للهيئة، انطلاقا من أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة بين الجميع.