شركة المواشي الكويتية: ثقتنا في استراليا ضعفت وسنبدأ باستيراد الاغنام من افريقيا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s القبس المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:16 23/05/2018 حدث بتاريخ: 12:35 23/05/2018

قال أسامة بودي الرئيس التنفيذي لشركة المواشي الكويتية اليوم الأربعاء، إن ثقة شركته في استراليا كمصدر للأغنام للكويت ضعفت وأشار إلى أنها ستبدأ هذا العام في استيراد لحوم الأغنام الحية من دول غير استراليا.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت نائبة في البرلمان الاسترالي يوم الاثنين، بمشروع قانون يحظر تصدير الخراف الحية في أعقاب نفوق ألفين و400 رأس من الأغنام على ظهر سفينة كانت متجهة إلى الشرق الأوسط.

وقال بودي في مؤتمر صحفي إن الشركة تتفاوض مع جنوب أفريقيا ودول في القرن الأفريقي لاستيراد الأغنام والماشية منها، مشيرا إلى السودان كأحد الموردين المحتملين للأغنام.