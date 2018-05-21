"الجمارك” تضبط مركبتين مخبأ بهما 554 كروز سجائر في النويصيب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:34 21/05/2018 حدث بتاريخ: 23:37 21/05/2018

تمكن جمرك النويصيب من ضبط مركبتين مخبأ بهما كمية كبيرة من السجائر، حيث تم إخفاء السجائر في جميع أرجاء المركبتين، وقدرت السجائر المهربة بعد الحصر بنحو 554 كروز سجائر متنوع.

وحول الضبطية، ذكر عضو لجنة الإعلام الجمركي ومساعد مراقب منفذ النويصيب السيد: بلال الخميس، انه انطلاقاً من تعليمات مراقب جمرك النويصيب السيد: محمد عبد الرحمن، بالتدقيق على كل المركبات وذلك في ترجمة لتعليمات المدير العام، اشتبه مفتش بمركبتين كانتا باتجاه دولة مجاورة وذلك خلال وجودهما في ساحة تفتيش مركبات الصالون.

وأضاف: جرى إخضاع المركبتين للتفتيش والعثور في كل إرجاءهما على 554 كروز سجائر متنوعة، لافتاً الى ان القانون يحظر حيازة اي مسافر لعدد 2 كروز بحد اقصى خلال مغادرته البلاد.

وثمن السيد: الخميس، يقظة مفتشي جمرك النويصيب وتصديهم لكل محاولات تهريب المواد المحظورة بكل صورها.