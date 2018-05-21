مكافحة الفساد: احالة مدير وموظفة في "الشؤون" الى النيابة لاستيلاءهما على المال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 21/05/2018 حدث بتاريخ: 13:15 21/05/2018

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنها قد أحالت مدير في وزارة الشئون الاجتماعية وموظفه في إدارة الخدمات الاجتماعية الى النيابة العامة على خلفية أحد البلاغات التي قدمت اليها في وقت سابق.

وقالت نزاهة انها عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم الى الهيئة بخصوص بعض المخالفات المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها وبتسهيل من الرئيس المباشر، وبعد ما اطمأنت الهيئة الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد قامت بإحالتها الى النائب العام.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كافة البلاغات التي تصلها داعية كافة المواطنين والمقيمين لتقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل معقولة على وقوعها.

ولفتت انها ملتزمة تماما بكافة ما فرضه المشرع في قانون انشاءها ولائحته التنفيذية بشأن توفير الحماية للمبلغين والشهود واضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك ووفق تقدير الهيئة.