السكنية: طرح اربعة فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:10 20/05/2018 حدث بتاريخ: 13:11 20/05/2018

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي عن نشر الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها الصادر الأسبوع الماضي طلب تقديم عروض لأربع فرص استثمارية بواقع فرصتين في مدينة جابر الأحمد وفرصتين في مدينة صباح الأحمد.

وقالت بن ناجي في تصريح صحافي اليوم الأحد أن الفرص الاستثمارية المطروحة هي 4 فرص، فرصتان في مدينة جابر الأحمد (J2 , J3) وفرصتان في مدينة صباح الأحمد (S1 , S2)، وتتكون الفرصتان الاستثماريتان في مدينة جابر الأحمد الأولى (J2) وهي عبارة عن مركز تجاري بمساحة إجمالية 85,581 متر مربع ومنطقة تجارية بمساحة إجمالية 50,294 متر مربع، فيما تتعلق الفرصة الاستثمارية الثانية في مدينة جابر الأحمد (J3) وهو عبارة عن منطقة مجمع تجاري بمساحة إجمالية 104,314 متر مربع.وسكن استثماري مخصص للإيجار بمساحة إجمالية 112,958 متر مربع.

وأضافت أن قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص أنهى مرحلة إعداد المستندات التعاقدية للطرح في المشاريع والفرص الاستثمارية المذكورة، مبينة أن فترة استلام مغلف طلب تقديم العروض للأربع فرص سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري يوم الخميس الموافق 24 مايو، كما ستمنح الشركات والتحالفات المؤهلة فترة 115 يوماً لتسليم العروض حتى 16 سبتمبر المقبل، يليها مرحلة التقييم والإعلان عن التحالف الفائز بكل فرصة.

وتتكون الفرصة الاستثمارية الأولى الواقعة في مدينة صباح الأحمد (ٍS1) من منطقة سكن استثماري ومنطقة تجارية بمساحة إجمالية 563,014 متر مربع، أما الفرصة الاستثمارية الثانية (S2) المطروحة في المنطقة الصناعية في مدينة صباح الأحمد فهي عبارة عن منطقة مخازن بمساحة إجمالية 578,798 متر مربع ومنطقة حرفية بمساحة إجمالية 706,540 متر مربع.

وكشفت بن ناجي أن قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن طلب تقديم العروض عن الفرصة الاستثمارية الخامسة (J1) في مدينة جابر الأحمد السكنية في القريب العاجل وهي عبارة عن منطقة سكن استثماري مخصصة للبيع بمساحة إجمالية 165,181 متر مربع ومنطقة تجارية بمساحة إجمالية 124,723 متر مربع.

وأضافت بن ناجي أن قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص يعمل على دراسة طرح المزيد من الفرص الواعدة في المدن الجديدة، ويعمل على وضع واعتماد آلية مرنة وفعالة لإشراك القطاع الخاص، حيث يجري حاليا إعداد الدراسات اللازمة لطرح فرص تعليمية وصحية التي سيتم تفعيلها وفق الخطط التنفيذية لقطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن لائحة الاستثمار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تسمح بفتح باب المبادرة لأي مستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا لديه فكرة أو مشروع استثماري مميز، وهو ما أكدته ودفعت باتجاهه وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري منذ توليها الحقيبة الوزارية من خلال الحث على متابعة تفعيل الفرص ذات الأولوية لتوفير جميع الخدمات والنشاطات اللازمة وخلق المجتمعات العمرانية والبيئية اللازمة لتوطين سكان المدن الإسكانية القائمة والجديدة.