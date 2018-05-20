مكافحة الفساد: البدء في إجراءات كشف الحسابات المصرفية لبعض القياديين

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:43 20/05/2018 حدث بتاريخ: 12:44 20/05/2018

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنها وبناءً على قرارات المستشار النائب العام الخاصة بالموافقة على طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة، شرعت في مخاطبة بنكت الكويت المركزي والبنوك المحلية لاستيفاء ما يلزم لأداء عملها من بيانات تتعلق بكافة أنواع وأشكال الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص.

وأضافت نزاهة بأن بعض طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية عن الحسابات المصرفية كانت بناءً على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام يرجح معها وجود حالات كسب غير مشروع وبعضها الآخر كان بناءً على طلب من لجان الفحص بالهيئة للتأكد والمقارنة بين ما ورد في اقرار الذمه و الحسابات المصرفية الخاصه لبعض الأشخاص المقدم في حقهم بلاغات لدي الهيئه .

وفي شأن بعض الأشخاص الذين يتطلب القانون إتباع إجراءات خاصة بشأنهم فقد أشارت نزاهة إلى أنها سوف تراع تلك الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

واختتمت نزاهة تصريحها بالإشارة إلى أن الهيئة سوف تتعامل مع ما سيرد إليها من بيانات حول الحسابات المصرفية والأرصدة البنكية للخاضعين بأعلى درجات السرية والدقة حرصاً منها على ما بها من معلومات، مؤكدة في ذات الوقت على أن أي شخص سيرجح لدى الهيئة وجود تضخم في أرصدته على نحو لا يتناسب مع دخله سوف يخضع للتحقيق والتحري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.