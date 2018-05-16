الكويت: ادراج 10 أفراد و4 كيانات كجماعات ارهابية من ضمنهم الجناح العسكري لحزب الله

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:46 16/05/2018 حدث بتاريخ: 0:14 17/05/2018

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بإدراج 4 كيانات و 10 أفراد كجماعات إرهابية.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب وهم مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وأوضح انه تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 37 التي عقدت في المنامة 2016 سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.

واسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1-الجناح العسكري لحزب الله

2- نعيم قاسم

3- محمد يزبك

4- حسين خليل

5- هاشم صفي الدين

6- طلال حمية

7- آدهم طباجه

8- مجموعة سبكتروم الطيف

9- حسن ابراهيم

10- ماهر للتجارة

11- مجموعة الإنماء للمشاريع والهندسة

12- علي يوسف شراره

13- إبراهيم أمين السيد

14- حسين ابراهيم.