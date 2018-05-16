الفلبين: رفع الحظر على سفر العمالة الفلبينية الى الكويت بشكل كامل

الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي"

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:23 16/05/2018 حدث بتاريخ: 18:24 16/05/2018

أعلنت الفيليبين الأربعاء رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى الكويت، منهية بذلك أزمة دبلوماسية اندلعت بعد العثور على جثة عاملة منزلية فيليبينية مقتولة في ثلاجة قبل نحو ثلاثة اشهر.

ويأتي رفع الحظر من قبل مانيلا بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية وحماية مئات آلاف العمال الفيليبنيين العاملين في الإمارة الخليجية الغنية بالنفط.

وفي شباط/فبراير، فرض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في نيسان/ابريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي في بيان إن الرئيس دوتيرتي "أصدر أوامره لوزير (العمل) سيلفستير بيللو لرفع الحظر على سفر العمالة الفيليبينية إلى الكويت بشكل كامل".

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالى 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل اكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج بشكل عام.

وتحدثت تقارير عن تعرض الفيليبينيين للاستغلال والعمل الاضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

وأرسلت الفيليبين الملايين من مواطنيها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا.

وتمثل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10 بالمئة من اقتصاد الفيليبين.