الفلبين: الرئيس دوتيرتي يوافق على رفع جزئي للحظر على سفر العمالة الفلبينية للكويت

الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي"

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:36 15/05/2018 حدث بتاريخ: 16:38 15/05/2018

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" اليوم الثلاثاء إن الرئيس وافق على رفع جزئي للحظر المقروض على سفر العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد توقيع اتفاق يضمن الحماية للفلبينيين في دولة الكويت.

وقال المتحدث الرئاسي "هاري روكي" إن الرفع الجزئي للحظر سيسمح للعمالة الماهرة وشبه الماهرة بالسفر للعمل في الكويت، في حين سيستمر الحظر على سفر العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت.

وأضاف "روكي" أنه من المتوقع سفر حوالي 20 ألف عامل ماهر أو شبه ماهر إلى الكويت فورا.

كان وزير الشؤون الخارجية الفلبيني "الان بيتر كايتانو" قد زار الكويت في الأسبوع الماضي بمرافقة مسؤولين آخرين ووقع اتفاق لتحسين ظروف عمل الفلبينيين في الكويت وتوفير الحماية لهم.

يسمح الاتفاق للعمال بالحصول على أيام عطلة واستخدام هواتفهم المحمولة. كما وافقت حكومة الكويت على تخصيص وحدة شرطة وخط ساخن لتقديم المساعدة للفلبينيين الذين يعانون من ظروف عمل سيئة.

كانت الفلبين قد حظرت سفر عمالها إلى الكويت في كانون ثان/يناير الماضي في أعقاب مقتل 7 خدم منزليين من الفلبين في حوادث منفصلة في الكويت، منها خادمة تم العثور عليها داخل ثلاجة تجميد في شقة غير مأهولة.

كانت الفلبين تجري محادثات مع الكويت من أجل تحسين ظروف عمل الفلبينيين في الدولة الخليجية وحماية حقوقهم في الضمان الاجتماعي، لكن هذه المفاوضات توقفت عندما طردت الكويت السفير الفلبيني لديها في 25 نيسان/أبريل الماضي. كما استدعت الكويت سفيرها من الفلبين بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقم السفارة الفلبينية في الكويت وهم يساعدون عمال فلبينيين على الهرب من بيوت مخدوميهم الكويتيين.