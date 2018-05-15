الصحة: احالة ملف التحقيق في مخالفات خدمات الأشعة والمختبرات في مستشفى العدان الى النيابة

وزير الصحة د. باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:30 15/05/2018 حدث بتاريخ: 16:30 15/05/2018

أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح إحالة ملف التحقيق في مخالفات تنفيذ عقد تقديم خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي في مستشفى العدان مع إحدى الشركات الطبية الى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق الوزارة المالية.

وأكد د. باسل الصباح في تصريح صحافي أمس، أن إتخاذ هذه الخطوة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بضرورة التعامل بكل حزم مع التجاوزات المالية أو شبهة التعدي على المال العام واتخاذ كافة السبل للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأشار إلى أن فتح ملفات التجاوزات على المال العام وإحالة المتسببين والمقصرين إلى النيابة العامة جاء من باب تحمل المسؤولية والأمانة في تولي حقيبة الوزارة والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن تحريك الملف جاء لكشف المتسببين عن وقوع تلك المخالفات بكافة مستوياتهم الوظيفية ومحسابتهم وفق القانون.

وشدد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو التفريط في حقوق الوزارة المالية، لافتا إلى أنه يجري حاليا مراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة اجراءات تنفيذها.