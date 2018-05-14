الكويت تتجه الى طلب عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن حول التطورات في غزة

سفير الكويت لدى الامم المتحدة منصور العتيبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:55 14/05/2018 حدث بتاريخ: 17:55 14/05/2018

اعلنت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي الاثنين انها تتجه الى طلب عقد اجتماع طارىء للمجلس لبحث التطورات في قطاع غزة حيث قتل أكثر من أربعين فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي.

وصرح سفير الكويت لدى الامم المتحدة منصور العتيبي للصحافيين "ندين ما يحصل. سيكون هناك رد من جانبنا وسنرى ماذا سيفعل المجلس. اليوم او غدا، يمكن ان نطلب عقد اجتماع طارىء".

واضاف "لا نزال نجري مشاورات حول هذا الموضوع مع المجموعة العربية (في الامم المتحدة) والسفير الفلسطيني.

وفي آخر حصيلة، قتل 43 فلسطينيا الاثنين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل برصاص الجنود الاسرائيليين مع تظاهر عشرات الالاف رفضا لنقل السفارة الاميركية في اسرائيل الى القدس.