الصحة: إعادة طرح مناقصة "عافية 2" على شركات التأمين حرصا على المال العام

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:37 14/05/2018 حدث بتاريخ: 17:38 14/05/2018

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين إعادة طرح مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية 2) على شركات التأمين المستوفية لشروط المشاركة في المناقصة وذلك بعد تخلف الشركة الفائزة عن توقيع العقد.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن الوزارة وبعد الانتهاء من دراسة الجوانب الإجرائية لاتخاذ الخطوات السليمة المتوافقة مع القوانين والحرص على عدم التفريط بالمال العام قامت بأخذ الإجراء الأمثل لمعالجة ذلك الاشكال عبر إعادة طرح مناقصة (عافية 2) مرة ثانية على شركات التأمين المستوفية لشروط المشاركة في المناقصة".

وأكد انه ولضمان استمرار خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين وعدم انقطاعها فإن الوزارة بصدد تمديد عقد (عافية 1) ليتسنى لها الانتهاء من إجراءات إعادة طرح المناقصة وتنفيذها.