"الصفاة للاستثمار" الكويتية تدخل موسوعة "غينيس" بإنجازها أكبر ملصق مقصوص يجسد صورة سمو الأمير

ملصق صورة "صباح العز" تبلغ 937 مترا مربعا والتي وضعتها شركة الصفاة للاستثمار الكويتية على واجهة مبناها الرئيسي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:27 14/05/2018 حدث بتاريخ: 17:27 14/05/2018

دخلت شركة الصفاة للاستثمار الكويتية موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية بتصميمها وإنجازها أكبر ملصق مقصوص بالعالم على واجهة مبناها الرئيسي والذي يمثل ويجسد صورة (صباح العز) لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها اجتازت الرقم القياسي العالمي وهو 830 مترا مربعا لافتة إلى أن مساحة التصميم المصور الذي يمثل ويجسد صورة (صباح العز) تبلغ 937 مترا مربعا أي بزيادة 107 أمتار عن الرقم القياسي.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله التركيت قوله إن (الصفاة للاستثمار) تواصلت مع ممثلي (غينيس) على مدار عدة أشهر لتثبيت الانجاز المهدى إلى سمو الأمير مبينا أن هذا الانجاز يعد جزء من خطة المسؤولية الاجتماعية التي تعتزم الشركة تنفيذها على مدار العام لدعم المجتمع بشكل عام والشباب بصورة خاصة.

وأضاف التركيت أن الشركة وضعت الملصق على واجهة مبناها الرئيسي في شهر فبراير الماضي احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير مشيرة إلى أن صورة سمو الأمير التي تحمل اسم (صباح العز) تم اختيارها عرفانا وتقديرا لجهود سموه على الأصعدة كافة لاسيما الاقتصادية والتنموية منها.

ولفت إلى أن جهود سمو الأمير في الجانب الاقتصادي توجت أخيرا بالبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يهدف إلى زيادة التنافسية من أجل تطوير البيئة الاستثمارية مع ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنحة الفرصة الكاملة خاصة وأن لديه من الإمكانات ما يؤهله للنجاح.

وأشار إلى حرص (الصفاة للاستثمار) على زيادة وعي الشباب بدور القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المحلي وأهمية المؤسسات الاستثمارية كأحد أعمدة الاقتصاد في البلاد التي تنبثق من رؤية (كويت جديدة 2035) ويشترك القطاعان العام والخاص في تنفيذها.

وذكر أن رؤية (كويت جديدة 2035) تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار مشيرا إلى أهمية تشجيع روح المنافسة بين القطاعات الاقتصادية لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.