الخدمات: اعتماد مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة تمهيدا لصرفها خلال الايام القادمة

وزارة الخدمات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 13/05/2018 حدث بتاريخ: 13:32 13/05/2018

أعلنت وكيل وزارة الخدمات بالإنابة بثينة السبيعي عن اعتماد مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة تمهيدا لإيداعها في حساباتهم وصرفها خلال الايام القليلة القادمة بعد ان تم الانتهاء من حصر وتقييم جميع الموظفين ما بين وكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين في مختلف قطاعات الوزارة ، وذلك لإعطاء المستحقين منهم هذه المكافآت وفق الشروط التي حددتها اللجنة المكلفة بهذه الأعمال.

واشارت السبيعي في تصريح صحافي الى ان المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام السابق.

وقالت إن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة حسب الدرجة والمسمى الوظيفي بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة ، و2000 للوكيل المساعد (بالأصالة و التكليف) ، و1500 دينار لمدير الادارة ومدير المكتب ، و1250 للمراقب ، و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس المكتب ، و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة ، و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة ، و250 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين بعقد اول وعقد ثاني، و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند المكافآت وبند الراتب المقطوع .

واكدت انها اعطت في وقت سابق توجيهات بضرورة الاسراع في اتمام إجراءات الصرف وجمع الكشوف للمستحقين لتتم الاستفادة منها دون أي تأخير، مشيدة بجهود جميع العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها واخلاصهم في أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل التي قد تكون هذه المكافآت من شأنها حافزا تشجيعيا للموظفين لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى العمل الوظيفي.