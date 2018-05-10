أمير البلاد: النهج الديمقراطي مفخرة يعتز بها الوطن والمواطنون ويجسد الالتزام بالدستور

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:43 10/05/2018 حدث بتاريخ: 15:43 10/05/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية الى أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أشاد فيها سموه حفظه الله بالممارسة البرلمانية المهنية والسليمة التي سادت جلسة الاستجوابات والجلسة الخاصة لمجلس الامة للتصويت على طلبي طرح الثقة وما جرى خلالها من عرض راق وتوثيق وابراز للحقائق وتأكيد على حق السادة أعضاء مجلس الأمة في ممارسة حقهم الدستوري مثمنا سموه ما أبدته السلطتان التشريعية والتنفيذية من تعاون بناء ومثمر ومؤكدا سموه أن هذا النهج الديمقراطي يمثل مفخرة يعتز بها الوطن والمواطنون ويجسد التمسك بالدستور والالتزام به.

كما ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانية بتجديد الثقة التي حظيا بها معالي هند صبيح براك الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومعالي بخيت شبيب الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء من اخوانهم السادة اعضاء مجلس الامة سائلا سموه المولى جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.